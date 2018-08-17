بالصور.. فقرات متنوعة في صدة خيرة بمنتزه الأمير مشاري ببني حسن 

المواطن - محمد قرهم

أقامت لجنة الفعاليات النسائية بمنطقة الباحة برنامجها الصيفي المنوع “صدة خيرة”، وذلك بمقر مسرح منتزه الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بني حسن، وبحضور المحافظ محمد بن معيض الفايز.

وشهدت الفعاليات حضورًا مكثفًا وإشادة بما قُدِّم في البرنامج من فقرات منوع للكبار والصغار والأسرة وعروض تراثية وثقافية ووطنية ومشاركات من الإخوة ذو الهمم، حيث امتزجت الاحتفالات بالثقافة والترفيه والعروض الجميلة والمسرحية الهادفة.

كما كان للطفل حيز كبير في الترفيه عبر الجناح الخاص ببرنامج (التاجر الصغير) بإشراف عائشة الغامدي وأماني الزهراني، ومشاركات مسرحية ومسابقات متنوعة، إضافة إلى العروض البهلوانية وألعاب الخفة والحركة والتنورة الراقصة والأناشيد والشيلات الوطنية، ومشاركات شعبية متمثلة لموروث منطقة الباحة قام به فرقة بنات الديرة وفرقة أشبال الجنوب بإشراف وعد شنان وكاملة الخربوش ومتابعة رئيسة الفعالية النسائية الدكتورة مقبولة هلال.

وتواصلت الإشادات من الحضور حيث قالت الإعلامية بدرية الزهراني: إن ما شاهدته اليوم وما قدم على خشبة المسرح من فقرات منوعة وعروض مسرحية شيقة شيء يثلج الصدر ويبعث السرور في جميع أفراد الأسرة ولسان حال الجميع يقول: “أسعدتمونا الله يسعدكم”، شاكرة لجميع من ساهم في إنجاح هذا البرنامج الرائع ورقي التعامل وجمال الفعاليات والتهنئة بالنجاح التي حققنه في احتفالات “صدة خيرة”.