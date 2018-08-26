بالصور.. فهد الخثعمي يتأهل إلى دور الـ8 في الألعاب الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

تمكن لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فهد الخثعمي من الفوز على منافسه الأوزبكي إيكبولجن أوزاكوف، قبل قليل، في دور الـ16 ضمن منافسات وزن تحت 67 كجم، في دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”.

ونشرت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مواجهة لاعب الأخضر للكاراتيه فهد الخثعمي والأوزبكي إيكبولجن أوزاكوف.

ويسعى لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فهد الخثعمي للظهور بمستوى مميز في مواجهة دور الـ8 المقبلة، ضمن منافسات وزن تحت 67 كجم، في دورة الألعاب الآسيوية 2018.