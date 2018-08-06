بالصور.. في عز لهيب الصيف لا مدينة تشبه سيدة الغيم والضباب

‏المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من مدن المملكة إلى ما يقارب من الـ٥٠ درجة مئوية تبقى مدينة أبها متميزة بمناخها المعتدل وجوها المثالي لراغبي الاسترخاء والهدوء والبعد عن قيظ الصيف اللهيب.

وبينما تتراوح درجات الحرارة في أبها ما بين ١٧ و٢٤، غطت الغيوم سماءها، ولفها الضباب، وبدا السياح والمصطافون وأهالي المنطقة يعيشون فترة من أجمل فترات السنة في تلك المدينة التي يطلق عليها محبوها سيدة الغيم والضباب، متنقلين بين المنتزهات والمواقع السياحية.

عدسة المصورين، علي الشهري وعبدالرحمن حرقان وثقت شيئًا من اللحظات الساحرة التي عاشتها المدينة في أول أيام أغسطس.