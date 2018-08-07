بالصور.. قوات الأمن تبدأ منع المحرمين غير المصرح لهم من دخول العاصمة المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

بدأت قوات الأمن، صباح اليوم الثلاثاء، في تنفيذ تعليمات تصاريح أداء الحج على مداخل العاصمة المقدسة.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة قد أعلنت في وقت سابق أنه لن يتم السماح للمحرمين بدخول العاصمة المقدسة بلا تصريح اعتبارًا من الساعة 12 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 ذي القعدة.

أمن الطرق تحذر

وشددت قوات أمن الطرق في بيان نشرته، عبر حسابها في “تويتر” على أن مراكز الضبط الأمني بمداخل العاصمة المقدسة ستقوم بإجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين، وذلك بناءً على التعليمات المنظمة للحج.

مهام أمن الحج

يذكر أن مهام قوات أمن الحج بمداخل مكة المكرمة ضبط المركبات المخالفة لتعليمات نقل الحجاج وتحويلها لمواقف المركبات بمداخل العاصمة المقدسة، ومتابعة سيارات حجاج البر القادمين من خارج المملكة وتوجيهها إلى المواقف المخصصة لها بعد إيصال ركابها من الحجاج إلى مواقع إقامتهم.

الجهات المشاركة

ويشارك في تنفيذ المهام الأمنية بالمداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة بالإضافة إلى قوات أمن الطرق والجهات الأمنية ذات العلاقة كل من قيادة أمن الحج لشؤون المرور، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، وطيران الأمن، وتساند شرطة وفروع القوات الخاصة لأمن الطرق بكافة مناطق المملكة في مهمة الحج كل في اختصاصه لضبط حملات الحج الوهمية وذلك وفق منظومة أمنية شاملة لتنفيذ الإجراءات النظامية المبكرة على كافة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.