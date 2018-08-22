بالصور..كرم الضيافة يذهل ضيوف الملك من حجاج مصر.. وطبيب يوجه نصيحة قبل رمي الجمرات

المواطن - المشاعر المقدسة

تواصل لجنة الإعاشة في برنامج ضيوف الملك للحج والعمرة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها لإراحة المشمولين بالحج من شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية في تأمين الوجبات وكافة احتياجات الحجاج بضيافة فندقية عالية المستوى من خلال تطبيق خطتها المعدة في مشعر منى والتي تتناغم مع خطط بقية اللجان العاملة لضمان سلامة وراحة الحجاج.

وقال سليمان المغني رئيس لجنة الإعاشة لحجاج مصر إنه جرى إعداد خطط للجنة لتأمين وتوفير الإعاشة منذ بداية وصول الحجاج وحتى مغادرتهم مروراً بتنقلاتهم في المشاعر من خلال توفير عشرات الأصناف من الأطعمة.

وأضاف : في مشعر عرفة تم تأمين الإعاشة والطهي بنفس الموقع . وكذلك توفير وجبات للضيوف في مزدلفة بينما تم تأمين إعاشة الحجاج واحتياجاتهم في منى خلال أيام التشريق فضلاً عن توفير كميات كبيرة من الماء والعصائر والألبان والمواد الغذائية تكفي لأكثر من ألف حاج تم استضافتهم ضمن البرنامج.

في المقابل، أكد الدكتور أشرف بدر أخصائي أمراض الباطنة والطبيب المرافق لحجاج مصر أن الوجبات التي تم توفيرها تعد وجبات صحية ومتكاملة نظراً لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والبروتين والنشويات والحلويات والفواكه بكميات كافية ولم تسجل حالات مرضية بسبب التغذية .

وبين الدكتور أشرف أنه تم عمل محاضرة للحجاج قبل يوم عرفة عن أهمية التغذية والاهتمام بشرب السوائل بكميات وافرة والابتعاد عن الشمس .

وطالب الدكتور أشرف بالتنوع في الأكل وشرب السوائل بكميات وافرة وخاصة عندما يتجه الحاج لرمي الجمرات بالإضافة إلى استخدام المظلة الشمسية.