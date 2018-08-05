بالصور.. كسوة الكعبة جاهزة في انتظار يوم عرفة

المواطن - مكة المكرمة

بإشراف وتوجيه مباشر من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفق تطلعات ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما تمت لجنة فحص ومعاينة ثوب الكعبة المشرفة لتفقد جاهزية الثوب الجديد للعام 1439هـ، وذلك بالوقوف المباشر والفحص ومعاينة الثوب الجديد من قبل مختصي المجمع والذي سوف يكسى به الكعبة المشرفة إن شاء الله تعالى في صبيحة اليوم التاسع من ذي الحجة لعام 1439هـ.

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري أن اللجنة باشرت تفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة بجميع مذهباته في ساحة قسم تجميع الثوب, وأيضاً التأكد من تثبيت مذهبات الحزام وقراءة آياته والتي تخص كل جهة من الجوانب، كذلك أماكن موضع ما تحت الحزام وقطع القناديل وقطع الصمديات حسب المتبع فنياً في أطراف كل جنب على حدة بالإضافة إلى ستارة باب الكعبة مع أخذ مقاسات الجوانب للطول والعرض.

يذكر أن كسوة الكعبة المشرفة يتم استبدالها كل عام يوم التاسع من شهر ذي الحجة.