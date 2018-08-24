بالصور.. كشافة معهد العاصمة تشارك في خدمة الحجيج

المواطن - المشاعر المقدسة

يواصل أكثر من 35 فردًا من كشافة وجوالة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي بمعهد العاصمة النموذجي خدمة ضيوف الرحمن عبر فرق ميدانية كشفية متنوعة تقدم عدة خدمات خلال موسم الحج لعام 1439هـ

وبيّن قائد الوفد الكشفي بندر المشعلي أن أعضاء الكشافة يقدمون واجبهم نحو خدمة ضيوف الرحمن ويرسمون الصورة الحقيقية للشعب السعودي الكريم، وفق تطلعات ولاة الأمر.

وأبان رائد عشيرة الجوالة جدي الشيباني، أن الكشافين والجوالة يعملون ليل نهار في المواقع المخصصة لهم لخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنهم يتعاونون مع كافة القطاعات ويعملون على مساعدة الحجاج وإرشادهم ومد يد العون والمساعدة وتقديم الهدايا لهم.

وتنفذ كشافة المعهد والجوالة مهامها مع وزارة الحج في عمليتي المسح والإرشاد حيث تخللها التعرف على المخيمات والمعالم البارزة في مشعر منى، ثم غادرت الفرقة الكشفية مقر معسكر منى الوادي للانتقال للعمل مع أمانة العاصمة المقدسة ضمن برنامج المجموعات لجمعية الكشافة العربية السعودية ،لإكمال ما تبقى من المهام الموكلة للفرق الكشفية.

كما زار مقر الفرقة الدكتور عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية وأمينها العام وكذلك المشرف بوزارة التعليم نوح الغانمي أثناء زيارتهم للفرق في معسكر منى الوادي ، كما زار مقر الفرقة الأستاذ صيّاد الوادعي أخصائي المسح والإرشاد وقدموا شكرهم على الجهود المبذولة .

كذلك شاركت الفرقة الكشفية منذ يوم عرفة أعمالها مع فرقة مشرفي ومراقبي أمانة العاصمة المقدسة بمركز وادي محسّر بالإشراف والمراقبة على المحلات التجارية ، المباسط ، الحلاقين والافتراش.

وقامت الفرقة كذلك بتوزيع الهدايا المقدمة من أمانة العاصمة المقدسة على ضيوف الرحمن.

وقد أشاد الدكتور عبدالله جحلان مفوض تنمية العضوية والصندوق الكشفي بجمعية الكشافة العربية السعودية،بالمعهد ودوره في تخريج القيادات للمجتمع وخاصة الكشفية.

صرح بذلك مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري.