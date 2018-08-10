بالصور.. لقطات بشرية وروحانية لضيوف الرحمن في آخر ساعات نهار الجمعة

بعثة المواطن - أحمد المسعود - تصوير: عبدالله الطائفي - مكة المكرمة

استغل ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام الساعات الأخيرة من غروب الشمس لأول يوم جمعة من شهر ذي الحجة، برفع أكف الدعاء والتضرع إلى رب السموات، وسط تنظيم أمني وخدمي دقيق تقدمة المملكة لحجاج وضيوف الرحمن من كافة دول العالم.

ووثقت بعثة “المواطن” الأجواء الروحانية وتوافد الحجاج إلى الحرم المكي منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة، وتعامل الجهات الأمنية والخدمية مع قاصدي المسجد الحرام من حجاج بيت الله الحرام بأفضل الخدمات والخطط التي ارتكزت على تمكين ضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام بالدخول والخروج بكل يسر وسهولة.

ولا تختفي اللقطات المتنوعة لجمال الروحانية البشرية داخل المسجد الحرام، فتجد في جنباته من يحادث أسرته وينصح أبناءه، وهناك من يقرأ ويرتل بآيات من الذكر الحكيم، وهنا من يرفع أكفه إلى رب السماء بقبول أجرهم، ويطلب الإرشاد والتوجيه من منسوبي أمننا وكافة الجهات الخدمية لتقديم سبل الراحة لحجاج وضيوف الرحمن بتوجيهات دائمة من القيادة الرشيدة.