بالصور.. مؤذنو المسجد الحرام يوزعون الهدايا على ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا”، شارك مؤذنو المسجد الحرام فضيلة المؤذن الشيخ أحمد النحاس، وفضيلة المؤذن الشيخ سامي الريس بتوزيع عدد من الهدايا على حجاج وزوار بيت الله الحرام.

وتأتي هذه البرامج ضمن سلسلة خدمات تقدمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خلال مشاركتها في حملة الرئاسة في حج هذا العام 1439هـ.

وعبر حجاج بيت الله الحرام عن بالغ فرحهم وسرورهم، كما رفعوا شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات الجليلة التي تقدمها لتسهيل مناسكهم وتأديتها بكل طمأنينة وأمان.