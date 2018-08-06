بالصور.. ماراثون سباق الحبو يلفت أنظار جمهور مصيف 16

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

للعام الثاني على التوالي أثبت مهرجان الحبو نجاحه والذي يقام على أرض ملتقى مصيف 16 بمعارض الظهران الدولية ويشارك فيه 25 طفلاً دون سن المشي بطريقة الجولات التحكيمية.

ورغم جهل الصغار بما يدور حولهم إلا أن حماس الأمهات ورغبتهن في تصدر صغارهن جعل أجواء المهرجان تبدو وكأنها ماراثون سباق حقيقي .

وتعالت هتافات الجمهور ما بين مشجع ومستمتع ببراءة الأطفال التي لم تخل من الطرافة ما بين طفل بكى رافضًا الاستمرار وبين منطلق على السجاد الملون المعد للسباق إلى حيث تناديه أمه حاملة معها ما يشد انتباهه ويجعله يسابق أقرانه.

يذكر أن هذا المهرجان هو الثاني بعد مهرجان الآيس كريم وتنتظر الزائرات مهرجانًا جديدًا بمسمى مهرجان الخط والتحبير.

ويحرص الملتقى على دعوة شخصيات من قطاعات مختلفة من سيدات أعمال وأكاديميات وصحفيات وأعد لهن لجنة التشريفات، حيث يتم استقبال الزائرة وأخذها في جولة خاصة برفقة مديرة الملتقى.

وأشارت رئيسة ركن التشريفات لطيفة السيف إلى أن اللجنة تعد إحدى لجان الملتقى الهامة وتعنى بالضيوف والشخصيات الزائرة والتي يتم دعوتها للحضور والاطلاع على الفعاليات كما تقدم اللجنة للضيوف نبذة عن ما يدور خارج أروقة التشريفات.

وضمن المعارض الحكومية رحبت جمعية قافلة الخير بمشاركة مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بتعليم المنطقة الشرقية في ركن تعريفي يبرز المشاريع التي يقدمها المكتب للطلاب والطالبات.