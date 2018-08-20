بالصور.. مترو البريطانية تصف مشهد عرفات: بحور الحجيج تدعو الله ليستجيب

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

وصفت صحيفة مترو اللندنية مشهد الحجاج فوق جبل عرفات بالمهيب، حيث شبَهت جموع الحجاج الذين استقروا فوق سطحه اليوم الاثنين، بالبحر الذي يصلي ويدعو الله، طامعًا في مغفرته ورحمته.

وقالت الصحيفة إن الحجيج وقفوا كتفًا بكتف ليعبدوا الله فوق قمة عرفات، وذلك اقتداءا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي دعا المسلمين للتوحيد والمساواة بين كافة البشر.

وعند غروب الشمس اليوم الإثنين سيتوجه الحجاج إلى منطقة مزدلفة، التي تقع على بعد 5.5 ميل إلى الغرب من عرفات، وسيقضون الليل هناك ويلتقطون الحصى على طول الطريق الذي سيستخدم في رجم رمزي للشيطان في مدينة منى.

وأبرزت الصحيفة البريطانية إمكانات المملكة التي استخدمتها في توفير أقصى معايير الاهتمام والرعاية بالحجيج، حيث قالت إن الرياض أنفقت مليارات الدولارات من عائداتها النفطية الضخمة على إجراءات الأمن والسلامة، وذلك تجنبًا لحوادث التدافع.

وسلطت الصحيفة البريطانية قيمة ومكانة المملكة، حيث تعتبر مكة أقدس مدينة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، كونها مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم.