بالصور.. متطوعو المدني يخدمون ضيوف الرحمن في جسر الجمرات

المواطن - المشاعر المقدسة

قدم متطوعو الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك خدماتهم التطوعية لضيوف بيت الله الحرام في جسر الجمرات.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع “تويتر”، صورًا لخدمة المتطوعين لضيوف الرحمن.

وفي سياق آخر، وجه المدني نصيحة إلى حجاج بيت الله الحرام، شدد خلالها على أن في حال ازدحام الأدوار الأرضية برجاء التوجه إلى الأدوار الأخرى لتفادي خطر الازدحام والاختناق.