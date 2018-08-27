بالصور.. متعبة وشاهين يحصدان سيارات الماراثون لمهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

انطلقت صباح اليوم، منافسات ماراثون الهجن، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام على ميدان محافظة الطائف، وتضمن المارثون شوطين الأول للسعوديين، والثاني مفتوح، وكلاهما مسافته 10 كم، مخصصة لفئة الحيل الزمول.

ونالت “متعبة” لنادر سليمان الجهني في الشوط الأول المخصص للسعوديين جائزة السيارة، فيما كان “شاهين” لحاسن سعد القرشي حاضرًا وبقوة في الشوط الثاني المفتوح، حيث نال السيارة جائزة المركز الأول لهذا الشوط.



وكان المشاركون في كل شوط قد تحصلوا على جوائز مالية يقدر مجموعها ب (436) ألف ريال سعودي خصصت للفائزين من المركز الثاني إلى المركز العاشر، موزعة كالتالي: الفائز بالمركز الثاني (75) ألف ريال، والثالث (50) ألف ريال، والرابع (30) ألفا، والخامس (20) ألفا، والسادس (15) ألفا والفائز بالمركز السابع مبلغ (10) آلاف ريال، والمركز الثامن (8) آلاف، أما المركز التاسع (6) آلاف، ومبلغ (4) آلاف ريال للفائز بالمركز العاشر.

وجاءت نتائج المراكز العشرة الأوائل في الشوط الأول على النحو التالي:

المركز الأول: “متعبة” لنادر سليمان الجهني

المركز الثاني: “المعنى” لسفر محمد القحطاني.

المركز الثالث: “الغالي” لعبدالله بندر العتيبي.

المركز الرابع: “الظبي” لسفر سالم العصيمي.

المركز الخامس: “متعب” لعبدالعزيز محماس العتيبي.

المركز السادس: “شاهين” لسلمان عويتق الحمدي.

المركز السابع: “متعب” لخالد عزيز القرشي.

المركز الثامن: “ضيف” لسفر عقاب الشريف.

المركز التاسع: “المتحد” لعطا الله فرحان الحويطي.

المركز العاشر “نجم الوادي” لعلوش راجس الدوسري.

فيما كانت نتائج الشوط الثاني كما يلي:

المركز الأول: “شاهين” لحاسن سعد القرشي.

المركز الثاني: “الكاسر” لمحمد مذكر القرشي.

المركز الثالث: “مايهاب” لغصاب جلهم الدوسري.

المركز الرابع: “الظبي” لسفر سالم العصيمي.

المركز الخامس: “الظبي” لسفر سالم العصيمي.

المركز السادس: “الشبل” لبظر بند العتيبي.

المركز السابع: “عناد” لإبراهيم سويلم العمري.

المركز الثامن: “غيث” لسفر عقاب الشريف.

المركز التاسع: “جبار” لعبدالله راشد المري.

المركز العاشر “شواش” لفلاح سويلم العنزي.