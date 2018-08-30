بالصور.. مخطوطات الأميرة ديانا عن زيارتها للمملكة في مزاد علني

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تعتزم بريطانيا عرض بعض المخطوطات الشهيرة للأمير ديانا، من بينها مجموعة من الرسومات التي تُخلد زيارتها للمملكة في ثمانينات القرن الماضي، لمزاد علني خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي من المتوقع أن يجذب آلاف الدولارات.

وروت صحيفة ديلي ميل البريطانية قصص بعض الرسومات والمخطوطات التي خلدت ذكرى زيارة الأميرة ديانا للسعودية في عام 1986، حيث أكدت أنها أمرت المصمم ديفيد إيمانويل وزوجته إليزابيث التي تمتهن نفس المجال بتصميم زي يتناسب مع الثقافة السعودية.

وعلى الرغم من كون ديانا لم ترتدِ هذا الزي، إلا أنه خلد الزيارة التاريخية للمملكة، حيث أكدت الوقائع التي نشرتها الصحيفة البريطانية، أنها طلبت من المصممين أن يقوموا بعمل رسم لزي محافظ يتناسب مع ثقافة المملكة وأعرافها الاجتماعية.

وتضمنت مجموعة الرسومات والمخطوطات التي من المفترض أن يتم عرضها للبيع في المزاد العلني، رسماً تصميمياً لفستان مزود بلوني الأسود والأبيض ومصنوع من الحرير كانت أميرة ويلز قد ارتدته في حفلة عشاء على شرفها في السعودية، كما اشتملت على فستان مُخطط بشكل طولي ارتدته الأميرة عند سفرها للمملكة.

وفسَّرت الصحيفة طلب الأميرة ديانا تصميم ملابس على نفس النمط الثقافي بالمملكة، بأنها كانت حريصة على ملامسة الحياة الاجتماعية للمملكة وتفاعلًا منها مع الثقافات الأخرى.

ومن المقرر أن يتم عرض هذه المخطوطات مع بعض القطع النموذجية للأميرة ديانا في مقر مؤسسة RR الأميركية للمزادات العلنية، كما من المتوقع أن تُباع تلك المخطوطات بـ30 ألف دولار على الأقل.