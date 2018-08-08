بالصور.. مدير عام الجوازات يقف ميدانيًا على خدمات منفذ الوديعة

المواطن - نجران

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، سير العمل بصالات الحجاج بمنفذ الوديعة بمنطقة نجران للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة .

وكان في استقباله مدير جوازات منطقة نجران العميد سليمان بن صالح السليمان ومدير جوازات منفذ الوديعة العقيد حامد حسن آل عيسى، وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن والتأكد من انسيابية دخولهم للأراضي السعودية من خلال الصالات الحديثة والمجهزة لإنهاء إجراءاتهم، كما تم الاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية ( البصمة ) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية .

وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى جميع العاملين بالمنفذ على تقديم أرقى الخدمات وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن.

رافق مدير عام الجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل.