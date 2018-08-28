بالصور.. مراكز التسوّق بالمدينة توفّر احتياجات الزائرين من الملابس والهدايا

المواطن - واس

تتعدّد الوجهات التي يقصدها الحجاج والزائرون خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة, إذ لا يقتصر البرنامج اليومي لغالبية الحجاج على الصلاة في المسجد النبوي, وزيارة المعالم التاريخية, والجوامع الكبرى, بل يحرص العديد منهم على زيارة المجمعات ومراكز التسوّق التي تشهد انتعاشاً في مبيعاتها خلال موسم الحج.

وتعدّ أسواق الملابس الجاهزة أبرز الوجهات التي يقصدها الزائرون خلال فترة وجودهم في طيبة الطيبة لشراء حاجياتهم من الملابس لتقديمها كهدايا للأهل والأقرباء, فيما تشمل الأنشطة الأكثر جذباً للزائرين محلات الذهب والمجوهرات, ومحلات الساعات, والأجهزة الإلكترونية, والأواني المنزلية, في حين يفضّل بعض الحجاج شراء التمور وتغليفها وشحنها قبيل موعد مغادرتهم إلى بلدانهم.

ويرى بائع الذهب المواطن محمد سعيد، أن الفترة الحالية تمثّل فرصة لشراء الذهب الذي يشهد تراجعاً في سعر الجرام, مبيناً أن الحجاج من مختلف الجنسيات يقبلون على شراء الذهب والحلي من مختلف الأشكال .

من جانبه, أفاد بائع الملابس الجاهزة عادل محمد أن الفترة الحالية تصادف وصول الحجاج للمدينة المنورة وقرب بدء العام الدراسي الجديد, ونحاول توفير احتياجات جميع المتسوقين من مختلف أنواع الملابس الصيفية, والشتوية, والرياضية كما نوفر ركناً لألعاب الأطفال والإكسسوارات النسائية, مبيناً أن الإقبال يشهد تزايداً خلال فترة ما بعد موسم الحج.

ورصدت “واس” إقبال الزائرين أمس على الأسواق والمجمعات التجارية المحيطة بالمسجد النبوي، حيث توفّر المحال التجارية أصنافاً منوعة من المعروضات لتلبية احتياجات الحجاج والزوار وبأسعار متفاوتة.