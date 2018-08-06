بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الحجاج اليمنيين الوجبات الجافّة بمنفذ الوديعة

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الحجاج اليمنيين الوجبات الجافّة بمنفذ الوديعة

2018/08/06
الساعة 5:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم ، توزيع الوجبات الغذائية الجافة للحجاج اليمنيين، الذين توافدوا على منفذ الوديعة ، حيث وزع المركز 2500 وجبة غذائية على الحجاج اليمنيين أثناء فترة تواجدهم في المنفذ.
ويأتي التوزيع خدمة للأشقاء اليمنيين، ضيوف بيت الله الحرام، القادمين عبر المنفذ، وامتداداً للبرامج الغذائية والطبية والإنسانية التي يقدمها المركز للشعب اليمني الشقيق، وينفذ المركز هذا البرنامج للعام الثالث على التوالي عبر مكتبه في محافظة شرورة.


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