بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال المجندين في مأرب

المواطن - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتنظيم رحلة ترفيهية لعدد من الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجتهم بهم بساحات القتال في محافظة مأرب ، وذلك ضمن الدورة الثانية من المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين الممول من المركز.

وتجول الأطفال على عرش بلقيس، وسد مأرب الجديد, إضافة إلى أطلال السد القديم، الذي يعد رمزاً تاريخياً لليمن.

وأوضح مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن عبدالرحمن القباطي أن من أنشطة المشروع الزيارات والرحلات للمواقع التاريخية والسياحية، بهدف تعريف الأطفال بتاريخ بلدهم، إضافة إلى أن الرحلات تساعد على التفريغ النفسي للأطفال لأنهم يقضون يوماً متكاملاً في مساحات مفتوحة ومتنوعة.