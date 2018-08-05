بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تسليم السلال الغذائية لنازحي الحديدة في الخوخة

المواطن - واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع السلال الغذائية على النازحين من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تم توزيع 4 أطنان و440 كيلو غرامًا من السلال الغذائية يستفيد منها 360 نازحاً في منطقة المهادله في مديرية الخوخة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 274 مشروعًا.