بالصور.. مرور جازان يطيح بمفحط الجيب ويحيله لهيئة الفصل

بالصور.. مرور جازان يطيح بمفحط الجيب ويحيله لهيئة الفصل

2018/08/30
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

تمكنت دوريات المرور في منطقة جازان من الإطاحة بقائد مركبة جيب كرر ممارسة التفحيط ولم يتوقف لدوريات المرور.

وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه تم إحالة قائد مركبة (جيب) إلى هيئة الفصل لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

وأضاف المرور أن ذلك يأتي لقاء تكرار مخالفة التفحيط وعدم التوقف لدوريات المرور، حيث تم القبض عليه بالتنسيق مع البحث الجنائي بشرطة المنطقة.


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