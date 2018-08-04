بالصور.. مرور عسير يواجه الدرباوية والمفحطين بالحملات المكثفة

المواطن - سعيد مشهور - أبها

نفذ مرور عسير، بمشاركة الجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، حملة مرورية مكثفة لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وبالذات التفحيط والدرباوية، ويشمل ذلك إغلاق الطرق عمدًا أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض.

وجاء ذلك بعد ما أكدت البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى عودة بعض “الدرباوية” للفرة.

وأوضح مرور عسير أنه حجز عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف، مشيرًا إلى أن الدوريات ستعمل بحزم، في ظل استمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.

ودعا مرور المنطقة أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق.

وأكدت إدارة المرور أنه تمت إحالة جميع المخالفين للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية.