بالصور .. مساعد الدوسري بطلًا للعالم في FIFA 2018

المواطن - محمد سمعه

فاز المتسابق السعودي مساعد الدوسري بلقب كأس العالم للألعاب الإلكترونية فيفا 2018، بعد تغلبه على منافسه البلجيكي ستيفانو بينا.

وكان مساعد الدوسري تُوج ظهر اليوم ببطولة العالم في لعبة الإكس بوكس، ليتأهل إلى المباراة النهائية للفوز ببطولة العالم في لعبة فيفا 2018.

وحصد الدوسري لقب بطل العالم في لعبة فيفا 2018 بعد تألقه على منصة البلاي ستيشن على حساب منافسه البلجيكي ستيفانو بينا.

وحرص الحساب الرسمي لاتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية على تهنئة مساعد الدوسري بعد فوزه بالبطولة.