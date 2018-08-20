بالصور.. مشاهد من يوم عرفة.. خير أيام الدنيا

المواطن - مكة المكرمة

يوم عرفات هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، خيُر يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى.

وهو يوم من الأيام العظيمة المشهودة كما قال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًاْ}.

والمراد باليوم المشهود هو يوم عرفة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضل يوم عرفة أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، وهو اليوم الذي أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة.