بالفيديو والصور.. مشهد مهيب في تشييع الشيخ أبو بكر الجزائري من المسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

شيعت جموع المصلين في المسجد النبوي اليوم الأربعاء الشيخ أبو بكر الجزائري المدرس في المسجد النبوي الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 97 عاماً.

من جهة أخرى قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ، واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الشيخ العلامة أبو بكر الجزائري – رحمه الله-.

جاء ذلك عقب دفن جثمان الفقيد في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة .

وقال الأمير فيصل بن سلمان، إن الأمة الإسلامية فقدت بوفاة الشيخ أبو بكر الجزائري أحد رموز العلم الذين أفنوا حياتهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة ، مشيراً سموه إلى أن الفقيد عرف عنه حسن الخلق والتواضع ولين الجانب بين العلماء وطلبة العلم .

ودعا سموه المولى عزّ وجل ، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

من جانبهم، أعرب ذوو الشيخ أبو بكر الجزائري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على تقديم العزاء والمواساة في فقيدهم.

يشار إلى أن الشيخ أبو بكر الجزائري ولد في قرية ليوة القريبة من طولقة والتي تقع اليوم في ولاية بسكرة جنوب بلاد الجزائر عام 1921م، وفي بلدته نشأ وتلقى علومه الأولية.



وبدأ الشيخ أبو بكر الجزائري بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة، ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية.

وارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة، وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. فأصبحت له حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف، وغير ذلك.

وعمل الشيخ أبو بكر الجزائري مدرساً في بعض مدارس وزارة المعارف، وفي دار الحديث في المدينة المنورة، وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 هـ كان من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها، وبقي فيها حتى أحيل إلى التقاعد عام 1406 هـ.

والشيخ أبو بكر الجزائري له جهود دعوية في الكثير من البلاد التي زارها رحمه الله.



