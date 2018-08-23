بالصور.. مصادرة ٣٠٠ ذبيحة تالفة في ملحمة بشوقية مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

واصلت بلدية الشوقية الفرعية نشاطها في مراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمطاعم والمحلات التجارية، وشملت الجولات جميع المحلات في نطاق البلدية، حيث ضبطت البلدية خلال الجولة ٣٠٠ ذبيحة مجهولة المصدر بأحد محلات الملاحم ، ولوحظ على المحل تدني مستوى النظافة وعدم تقيد العمالة بالاشتراطات الصحية، وتم إتلاف اللحوم والتخلص منها بالطرق الصحية الآمنة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحل .

من جانب آخر قامت الفرق الميدانية بالوقوف على أحد المطاعم ضمن نطاق البلدية للتأكد من توفر الاشتراطات اللازمة، حيث تم ملاحظة عدم حمل العمالة للشهادات الصحية بالإضافة إلى عدم تقيدهم بالزي الرسمي وتدني مستوى النظافة العام، وجرى إتلاف كمية من البهارات والخضراوات محفوظة بطريقة سيئة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المطعم وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح .

أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية ولديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة في مراقبة المحلات والأسواق مؤكدًا أحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية ومشددًا على عدم التهاون مع المحلات والمطاعم التي لا تلتزم بمعايير السلامة الغذائية .