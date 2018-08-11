بالصور.. مصادرة 12 كيلو مواد غذائية فاسدة في قنا محايل

بالصور.. مصادرة 12 كيلو مواد غذائية فاسدة في قنا محايل

2018/08/11
الساعة 7:27 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - قنا

أسفرت الجولات التفتيشية الميدانية التي نفذتها بلدية مركز قنا، التابع لمحافظة محايل، على جميع المنشآت الغذائية عن مصادرة 12 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة، كما سجل مراقبو البلدية مخالفات على عدد من المنشآت الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية، إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، أن الهدف من الجولات التفتيشية المكثفة، الوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين، مؤكدًا أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية والمتابعة بشكل مستمر من أجل سلامة وصحة الجميع.

 


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