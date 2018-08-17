بالصور.. ملعب لوفتس رود جاهز لاستقبال مباراة السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

استعد ملعب “لوفتس رود” الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز، في العاصمة البريطانية لندن، لاستقبال مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال والاتحاد بأفضل شكل ممكن.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لملعب مباراة السوبر السعودي “لوفتس رود”، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين الهلال والاتحاد، وظهرت أرضيته ومدرجاته بشكل مميز.

وافتُتح ملعب “لوفتس رود” الذي سيحتضن مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد في عام 1904، ويسع لـ18 ألف مشجع، وهو الملعب الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز منذ عام 1917، ولا يوجد به مضمار، حيث يتميز بقرب مدرجاته من الأرضية.

وقام العميد والزعيم بالاستعداد بشكل جيد لمباراة السوبر السعودي 2018، حيث أقام كل منهما معسكرًا في النمسا، أملًا في الظهور بمستوى مميز في هذه البطولة بشكل خاص، وللاستعداد بالشكل الأمثل لمنافسات الموسم الجديد بشكل عام.