بالصور.. ممشى جنوب صامطة بلا إنارة ولا كماليات ويهدد بالموت صعقًا!

المواطن - علي شيبان - جازان

يحرص كثيرون من ممارسي رياضة المشي على الذهاب إلى الأماكن المخصصة لهم ومزاولة هذه الرياضة وخاصة كبار السن والأطفال والنساء، غير أن الممشى الجنوبي والواقع على الحزام الجنوبي لمحافظة صامطة سبّب لهم تذمراً واستياء وذلك بسبب عدم إنارة ووجود بعض الكماليات الضرورية وعدم إكمال الممشى.

مفاجأة للرياضيين:

وقال الحمدي في تصريحات إلى “المواطن” إن الجميع فرح عند الانتهاء من هذا المشروع في بداية السنة والذي يعتبر قريبًا جدًا من المحافظة والقرى المجاورة لها، ولكن كانت المفاجأة هي عدم إنارته مما أدى إلى عزوف بعض الرياضيين وخاصة كبار السن والنساء عن المشي ليلًا، وأيضًا بسبب وقوع الممشى على ضفاف وادي “لية”.

عدم وجود كماليات رياضية:

أما مازن فأوضح أنه يرتاد الممشى بشكل يومي ولكن من المؤسف أنه يفتقر إلى بعض الكماليات الضرورية في أي ممشى مثل لوحات التعداد بين المسافات وبعض الأدوات الرياضية التي يحتاجها الرياضيون في تقوية العضلات، بالإضافة إلى عدم وجود كراسي مخصصة للراحة.

أسلاك مكشوفة:

ومن جانبه، أوضح الشعبي أنه بسبب عدم إنارة الممشى والاستفادة منة ليلًا فقد سُرقت بعض الأسلاك الكهربائية للأعمدة من قبل العابثين، وأيضًا توجد أسلاك مكشوفة قد يكون بها كهرباء؛ ما يهدد بالموت صعقًا، بالإضافة إلى سقوط بعض أجزاء من هذه الأعمدة؛ ما أدى إلى تشوه المكان والذي يعتبر الأجمل والأقرب للمواطنين وخاصة النساء والأطفال.

تساؤلات ومناشدة

وتساءل بعض مرتادي الممشى عن سبب إهمال هذا الموقع وعدم اكتماله من جميع النواحي.

وناشد أهالي المحافظة والقرى المجاورة لها عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بإكمال هذا الممشى من إنارة وكماليات رياضية وذلك من أجل ممارسة رياضة المشي بكل راحة.