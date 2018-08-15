بالصور..منتزهات عسير تتجاوب مع “المواطن “: عامل لكل دورة مياه في متنزه السوده

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسبر

تجاوبت إدارة المنتزهات الوطنية بعسير مع ما نشرته “المواطن” بخصوص انعدام مستوى النظافة بمنتزه السودة وخاصه دورات المياه.

وتلقت الصحيفه ردا من مدير المنتزهات الوطنية بعسير المهندس مريح الشهراني قال فيه إن المنتزه تابع لإدارة منتزهات عسير ، وفيما يخص دورات المياه فتمت نظافتها كما تم تخصيص عامل عند كل دورة مياه باستمرار وتم الوقوف من قبلنا شخصيا هذا اليوم من الصباح ومتابعة مقاول النظافة والصيانه والتنبيه عليه لتلافي اي قصور مستقبلا.

وكانت أمانة عسير ردت في وقت سابق على هذا الموضوع بالقول إن المتنزه لا يتبع الأمانة.

وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة عسير المهندس سعيد الشهراني، أن منتزهات السودة لا تتبع لإشراف الأمانة.

وأبدى متنزهون في سودة عسير استياءهم من سوء نظافة أماكن الخدمات العامة وانعدام الرقابة.