بالصور..منتزه الثروة الوطني بمنطقة الباحة يسرق الأنظار ويتفرد بخيمة نسائية متميزة

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المواطن-أمل الغامدي-الباحة

حقق منتزه الثروة الوطني بمحافظة القرى بمنطقة الباحة رواجاً واسعاً وسمعة طيبة هذا الصيف، الأمر الذي جعل البعض يتوقع أنه سيحتل المرتبة الثانية أهمية بعد منتزه رغدان.

وأقام مهرجان الثروة الترفيهي مسابقة الفرق الشعبية الأولى في المنطقة، إضافة لبرامج متنوعة للأطفال والنساء من ألعاب ترفيهية ومسرح للطفل، وماراثون عائلي، ومجمع للمطاعم، وبازار تسوق شامل، إضافة لخيمة نسائية حوت على أمسيات شعرية ودورات وبرامج عديدة تهم النساء.

وقالت سارة الفاضل مشرفة اللجنة الإعلامية بالمهرجان: بالنسبة لتنظيم المهرجان فشركة ربوع طيبة عملت مجهودا كبيرا وممتازا تُشكر عليه، قُدمت العديد من الفعاليات من إفطار صائم ودورات تدريبية مجانية بعناوين جذابة، وتنتهي الفعاليات يومياً بأمسيات شعرية مع شاعرات لهن السمعة الطيبة في المنطقة.

وأضافت: الجميل أن فعاليات الخيمة النسائية جذبت كبيرات السن وخلال أيام الفعاليات كن مواظبات على الحضور ومتفاعلات، أسعدنا تواجد حشد كبير من النساء من مختلف الأعمار وهذا يدل على أن الخيمة النسائية نجحت ولاقت استحسان الجميع، لقد كانت أياما جميلة ولها متعتها الشعبية ورونقها الخاص، شكراً لشركة ربوع طيبة على تنظيمها لهذه الفعاليات الممتعة لنساء منطقة الباحة.

وتحدثت أسماء الغامدي إحدى الزائرات للمنتزه بقولها: أكثر ما شدني وأتيت لرؤيته هي العرضة الشعبية على الرغم أنها مخصصة للرجال، إلا أن المنافسة بين الفرق أعجبتني جداً، وكذلك تواجد المطاعم التي نحبها.

من جانبها قالت نوال الزهراني: توجهت إلى منتزه الثروة الوطني وفوجئت بوجود خيمة نسائية فيها العديد من الفعاليات الممتعة، فشدني ذلك وأصبحت أحضر يومياً، كذلك كان هناك إقبال كبير من الحضور وخاصة بحضور شاعرات متميزات أضفن للأمسيات جمالا وإبداعا، فكانت الخيمة ممتلئة بالكامل من الحضور وذلك يدل على نجاح الفعاليات. ولا أنسى فريق التنظيم فقد كانوا يقومون بعمل جبار فشكراً لكل من وقف وساهم على نجاح المهرجان وشكر خاص لربوع طيبة الشركة القائمة على المهرجان.

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