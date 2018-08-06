بالصور.. منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الـ9 من ضيوف الرحمن

المواطن - عرعر

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر، اليوم الاثنين، الدفعة التاسعة من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية، يستقلون 84 حافلة، وعددهم 2100 حاج تقريبًا.

وكان باستقبال الحجاج مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المشرف على أعمال الحج العميد ثاني بن خليفة العنزي، ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، حيث تم إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

من جهتهم، أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما لقوه من حفاوة وترحيب.