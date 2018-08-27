بالصور.. منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الأولى من الحجاج المغادرين

المواطن - الشمالية

استقبل منفذ جديدة عرعر الدفعة الأولى من الحجاج المغادرين من الجنسية العراقية بعد أن مَنَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث كان باستقبالهم لتوديعهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية والمشرف على أعمال الحج العميد ثاني بن خليفة العنزي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي.

من جهتهم أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين على ما وجدوه من حفاوة وترحيب، وعلى ما توفره الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن، داعين الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.