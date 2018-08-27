بالصور.. منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من الحجاج المغادرين

المواطن - عرعر

استقبل منفذ جديدة عرعر الدفعة الثانية من الحجاج المغادرين من الجنسية العراقية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وكان في استقبال الحجاج لتوديعهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية والمشرف على أعمال الحج العميد ثاني بن خليفة العنزي، ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي.



من جهتهم، أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما وجدوه من حفاوة وترحيب وعلى ما توفره الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن، داعين الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.