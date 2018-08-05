بالصور.. منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الـ8 من ضيوف الرحمن

المواطن - الجديدة

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر، اليوم الأحد، الدفعة الـ8 من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية، يستقلون 95 حافلة، وعددهم 2195 حاجًّا تقريبًا.

وكان باستقبال الحجاج مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المشرف على أعمال الحج العميد ثاني بن خليفة العنزي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، حيث تم إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

ومن جهتهم، أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما لاقوه من حفاوة وترحيب.