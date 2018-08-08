بالصور.. منفذ جديدة عرعر يستقبل 1520 حاجًّا عراقيًّا يستقلون 67 حافلة

بالصور.. منفذ جديدة عرعر يستقبل 1520 حاجًّا عراقيًّا يستقلون 67 حافلة

2018/08/08
الساعة 8:22 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عرعر

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر، اليوم الأربعاء، الدفعة التاسعة من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية يستقلون 67 حافلة، وعددهم 1520 حاجًّا تقريبًا.

وكان باستقبالهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المشرف على أعمال الحج، العميد ثاني بن خليفة العنزي، ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر، النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، حيث تم إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة والحمد لله.

من جهتهم أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على ما لقوه من حفاوة وترحيب.

 


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