بالصور.. ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة يستقبل ضيوف الرحمن

المواطن - واس

يستقبل ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة يومياً أعداداً كبيرة من ضيوف الرحمن المتجهين إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة, حيث تصل الحافلات بشكل متواصل إلى الميقات يتجهّز خلالها الحجاج بلباس الإحرام, ويعقدون نية الحج قاصدين بيت الله العتيق.

ويتوافد الحجاج إلى الميقات وسط منظومة من الخدمات التي هيأتها جميع الجهات الأمنية, وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, وفرع وزارة الحج, والمؤسسة الأهلية للأدلاء, والنقابة العامة للسيارات, ومختلف الإدارات والجهات المعنية, وفق خطط ميدانية متناسقة يتشارك في تنفيذها الجميع لضمان انسيابية وصول الحافلات وتنظيم وقوفها في المواقف المخصصة, وخروجها إلى مباشرة إلى طريق الهجرة السريع باتجاه مكة المكرمة, وتوفير كافة الخدمات الصحية والإرشادية والتنظيمية وإرشاد التائهين, وتوفير العربات للمحتاجين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, وتوفير المياه المبردة, وتهيئة جامع الميقات ومرافقه لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.