بالصور.. نائب أمير مكة المكرمة يتفقد قطار المشاعر

المواطن - مكة المكرمة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندربن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية مساء أمس قطار المشاعر، واستقل سموه الرحلة المتجهة من منى إلى عرفات، مطمئناً على تنفيذ الخطط المعدة لنقل ضيوف الرحمن.

واستمع سمو الأمير عبدالله بن بندر، إلى شرح عن خطة نقل ضيوف الرحمن عبر قطار المشاعر خلال موسم حج العام الحالي التي تستهدف نقل قرابة 360 ألف حاج.

وبعد وصول سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى مشعر عرفات قام بجولة تفقدية زار خلالها عدداً من المخيمات ووقف على مجمل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.