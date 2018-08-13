بالصور.. نائب أمير مكة يتفقد ميقات قرن المنازل ومركز البهيتة الأمني

المواطن - الطائف

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بندر اليوم الاثنين ميقات قرن المنازل (السيل الكبير) الواقع شمال مدينة الطائف، كما زار سموه مركز البهيتة الأمني الواقع على طريق الطائف – مكة ، واطلع على سير العمل فيه.

ووقف الأمير عبدالله بن بندر ميدانيًا على الخدمات المقدمة في ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير واستمع إلى شرح عنه إذ يضم مسجدًا يتسع لأكثر من 3 آلاف مصل وهو مزود بنحو 370 دورة مياه ويعمل فيه قرابة 160 موظفًا وعاملاً.

ثم انتقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى مركز البهيتة الأمني واطلع على سير العمل فيه، واستمع إلى شرح مفصل عن جهود رجال الأمن التابعين للقطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم للمشاعر المقدسة، بما يضمن انسيابية حركة سير المركبات، ومتابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج.

ويحتوي المركز الأمني في البهيتة 8 مسارات لفرز السيارات الصغيرة ومنطقة عمليات ومواقع لنحو 12 قطاعًا حكوميًا، كذلك منطقة سكنية لجميع منسوبي القطاعات العاملة بالمركز الأمني ومواقف للحافلات، ويقدم المركز خدماته لحجاج البر القادمين من وسط وشرق المملكة ودول الخليج ويمثلون ما نسبته 54% من إجمالي حجاج البر ؛ وقد ساهم المركز في تقليص فترة انتظار الحاج للفحص إلى أقل من 15 دقيقة في أوقات الذروة.

كما تفقد سموه قسم المديرية العامة للجوازات والذي يضم وحدة لاستقبال المخالفين وصالة للخصائص الحيوية ومكاتب التحقيق وصالة اللجنة الإدارية ومكتب التنفيذ، عقب ذلك زار الأمير عبدالله بن بندر مركزي الهلال الأحمر والشؤون الصحية بالبهيتة واستمع لشرح عن الخدمات الصحية المقدمة لعابري الطريق ويضم المركزين عيادات متنقلة ومركبات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية لكل مريض.

ثم انتقل الأمير عبدالله بن بندر إلى مشعر منى وزار عددًا من المواقع والمخيمات واطلع على جاهزيتها وتوفر وسائل السلامة فيها استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

يشار إلى أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة رأس في مقر الإمارة بجدة اليوم الاثنين اجتماعًا لاستعراض جاهزية عدد من القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن عقب ذلك توجه سموه لميقات قرن المنازل ومركز البهيتة الأمني في الطائف ليختتم جولته الميدانية بزيارة لمواقع بالمشاعر المقدسة حيث اطمأن على جاهزية عدد من المخيمات وتوفر وسائل السلامة فيها.