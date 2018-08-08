بالصور.. نقاط الفرز والمنع تضبط حركة الحجاج على طريق حائل – المدينة

المواطن - واس

وضعت شرطة منطقة حائل والأجهزة الأمنية نقاط فرز ومنع على طريق حائل المدينة المنورة السريع والقديم لضبط حركة الحجاج القانونية عبر المنافذ والطرق المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد أن نقاط الفرز تهدف إلى خدمة وتسهيل تدفق حجاج بيت الله بكل يسر وسهولة وكذلك تمنع المتسللين من الحجاج الذين لا يحملون تصاريح بالإضافة إلى ضبط الحملات الوهمية وناقلي الحجاج غير النظاميين.