بالصور.. هدية تقدم 39 مشروعًا متنوعًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام

المواطن - واس

أعدت جمعية هدية الحاج والمعتمر، خطة خدماتها لموسم حج هذا العام, التي اعتمدت فيها تقديم أكثر من 7 ملايين خدمة لحجاج بيت الله الحرام، بدأت في تنفيذها من غرة ذي القعدة وحتى الخامس عشر من محرم في نقاط خدماتها الواسعة في مناطق ومدن المملكة، شملت المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ونقاط خدمة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطارات وصالات الحجاج، والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والبعثات الطبية، وطرق مرور حجاج بيت الله الحرام، و أماكن تواجدهم.

وأوضح مساعد المدير العام للبرامج والخدمات عبد الرحمن السالمي، أن الجمعية تعمل على 39 مشروعًا في موسم حج هذا العام، حيث تندرج تحت البرامج الخمسة الرئيسة وهي برنامج غذاء الروح ويتم من خلاله تقديم مواد وبرامج متنوعة بالاستفادة من التقنية الحديثة وتطويعها في خدمة قاصدي الحرمين، وبرنامج غذاء البدن يختص بتقديم خدمات الإطعام والسقيا والاحتياجات الشخصية للحجاج بأساليب وطرق إبداعية ومبتكرة، وبرنامج العناية وفيه يتم تقديم هدايا أو خدمات تهدف إلى تيسير أداء المناسك، والعناية بالأطفال ورعاية التائهين وتفريج الكرب، وتحفيز العاملين في الخدمة.

وأيضًا برنامج مضياف حيث يسهم في إحداث انطباع إيجابي لدى الزوار بإكرام وضيافة ضيوف الرحمن لنقل صورة مشرفة عن المملكة وأهلها، وبرنامج الوكالات المقرة شرعاً بإخراج الكفارات أو الزكاة أو إنابة من يستطيع تنفيذ النسك من باب التسهيل على المسلمين وفتح أبواب الخير لهم دون تحمل مشاق التنفيذ.

وأفاد السالمي بأن هدية تراعي جميع معايير الجودة العالمية في تقديم خدماتها ومنتجاتها لحجاج بيت الله الحرام، وتعمل على ابتكار طرق إبداعية في تقديم هذه الخدمات الإنسانية والاجتماعية مما أسهم في حصولها بعد توفيق الله تعالى على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الاجتماعي، كما تشرفت الجمعية باستلامها من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.



ودعا السالمي أهل الخير إلى المشاركة في دعم حملة هدية الحاج والمعتمر لموسم حج هذا العام بعنوان “إكرام.. وإطعام” معنويًا وماديًا لتستمر المسيرة في إكرام وخدمة ضيوف الرحمن.