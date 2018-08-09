بالصور.. هكذا استقبل لاعبو الهلال عموري في التدريبات

المواطن - مروة نبيل

ظهر عمر عبدالرحمن عموري المُنضم حديثًا لصفوف الزعيم، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمرة الأولى، مساء اليوم الخميس.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم المنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، وأشار إلى أنه شارك في المناورة التي اختتم بها الجهاز الفني مران اليوم.

وقام حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، بنشر صورة لاستقبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لزميلهم الجديد عمر عبدالرحمن عموري، حيث اصطف اللاعبون على الجانبين وصفقوا لنجم العين الإماراتي السابق، الذي ظهر سعيدًا بتصرف زملائه الجدد.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، قد أعلنت عن التعاقد مع نجم العين والمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، عمر عبدالرحمن عموري، مساء الأربعاء، لمدة موسم واحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الشباب العماني، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال، يوم 12 أغسطس، ثم يلعب مع الاتحاد يوم 18 من الشهر ذاته، في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.