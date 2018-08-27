بالصور.. هل أخطأ ترامب في رسم العلم الأميركي؟.. هكذا علق المغردون

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على بعض الأحاديث التي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، والتي تتناول بعض الرسومات التي عُرضت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمستشفى الأطفال في ولاية أوهايو.

وحسب ما جاء في الصحيفة البريطانية، فإن بعض الحسابات التي انتقدت الرئيس الأميركي، بعد أن عرضت صور زيارته لمستشفى الأطفال وقام برسم العلم الأميركي بشكل غير صحيح.

وأشارت إلى أن الصور التي كانت من المفترض تخص العلم الأميركي، استعرضت شرائط زرقاء بدلًا من الحمراء المعروفة في العلم المليء بالنجوم، والتي ترمز بعددها البالغ 13 خطاً متنوعاً بين الأبيض والأحمر إلى المستعمرات الأصلية.

وقالت الناشطة وكاتبة الأغاني هولي فيغويروا أورايلي: “خطوط العلم الأميركي حمراء وبيضاء، يجب أن يعرف ترامب ذلك”.

ووصلت الانتقادات التي انتشرت على تويتر إلى مستويات مفاجئة، حيث سارع بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، لاتهام ترامب بتلوين العلم الروسي، والذي يحتوي على قطاع باللون الأزرق في القمة، وذلك في إشارة إلى التقارب بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن جانبه، قام وزير الدولة لشؤون الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس أزار، بالتغريد على صورة دورة التلوين الخاصة بالعلم، ووضع نموذجاً صحيحاً للعلم الأميركي، وهو الأمر الذي اعتُبر تصحيحًا لأي خطأ محتمل.

يذكر أن تلك الصور تم التقاطها إبان زيارة الرئيس الأميركية لأحد المستشفيات الخاصة بالأطفال في ولاية أوهايو، شاركهم خلالها بعض الأنشطة مثل التلوين والرسومات.