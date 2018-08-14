بالصور.. واعية يعرف 80 نزيلة برعاية فتيات الرياض بحقوقهن

المواطن - الرياض

استفادت 80 فتاة من نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من المرحلة التنفيذية الرابعة لبرنامج “واعية القانوني” الذي احتوى على أربع دورات قانونية وجلسة ختامية لتقديم الاستشارات الأسرية. تناولت الدورة الأولى “مفتاح السعادة” للمدربة النفسية ملاك السعران حيث تطرقت إلى مفهوم السعادة وأثرها في تحقيق النجاح في الحياة وطرق الحصول عليها بتجاوز سلبيات الماضي.

وتحدثت المحامية صفية الطريفي في الدورة التي كانت بعنوان “الجرائم المعلوماتية” عن أنواع الجرائم المعلوماتية وكيفية التدخل في حال حدوثها، كما أوضحت دورة ” الأحوال الشخصية” للمحامية مشاعل العسيري أنواع الحضانة والنفقة وشروطها وعلى من تجب ومعنى العضل في الإسلام وعلى من يقع وطرق معالجته.

أما دورة ” الجرائم الإلكترونية ” التي قدمتها المحامية نورة القحطاني فعرفت النزيلات بجرائم التشهير والابتزاز وكيفية الإبلاغ عنها والحد من خطورتها، وفي نهاية البرنامج أقيمت جلسة ختامية لتقديم الاستشارات القانونية والأسرية للنزيلات والإجابة على استفساراتهن بالإضافة إلى برنامج ترفيهي حضرته المسؤولات عن تنفيذ البرنامج من المحاميات والمدربات ومنسوبات المؤسسة . يأتي هذا البرنامج ليعكس الجهود المبذولة في مؤسسة رعاية الفتيات لنشر الوعي والثقافة القانونية بين نزيلاتها المشمولات بالرعاية وتعريفهن بحقوقهن في المجتمع.