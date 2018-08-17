بالصور والفيديو.. الهلال يصل إلى لندن استعدادًا لمباراة الاتحاد
في بطولة كأس السوبر السعودي

بالصور والفيديو.. الهلال يصل إلى لندن استعدادًا لمباراة الاتحاد

2018/08/17
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول بعثة الفريق الأول بنادي الهلال إلى العاصمة البريطانية لندن.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، صورًا ومقاطع فيديو لوصول بعثة الفريق الأول بنادي الهلال إلى لندن، استعدادًا لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الاتحاد التي ستُقام، مساء السبت.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد خاض مرانه الرئيسي لمباراة السوبر السعودي، صباح الخميس، وكثف المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، الجوانب التكتيكية، وطبق عددا من الجمل الفنية التي سيُطبقها أمام الاتحاد.

ومن المُقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عند الساعة الرابعة والنصف من عصر الغد الجمعة، مرانه الأخير على استاد “لوفتس رود”، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتغطية الربع ساعة الأولى من التدريب.


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