بالصور.. وزير الداخلية يتفقد قوة أمن الحج للمجاهدين المشاركة في الحج

المواطن - واس

تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أمس الثلاثاء، قوة أمن الحج للمجاهدين المشاركة في مهام حج 1439هـ.

واستمع وزير الداخلية خلال الجولة التفقدية لشرح مفصل من مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي عن المراحل التي تم تنفيذها من مهام إدارة المجاهدين بالخطط الأمنية لموسم الحج لهذا العام 1439هـ، والمهام الجاري تنفيذها إلى نهاية الموسم.



ووجه وزير الداخلية الجميع في نهاية الزيارة ببذل المزيد من الجهود وتسخير جميع الإمكانيات للمحافظة على المستوى المميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية.

ورافق وزير الداخلية خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.