بالصور.. وزير الصحة يطمئن على صحة ضيوف الرحمن المنومين

المواطن - مكة المكرمة

اطمأن وزير الصحة، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، على صحة ضيوف الرحمن المنومين.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع “تويتر” هنأ الوزير الربيعة الحجاج المنومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، أن إحصائيات الأرقام الخاصة بموسم حج هذا العام مشجعة مقارنة بالأعوام السابقة فيما يتعلق بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، حيث وصل عدد حالات الإجهاد الحراري حتى ظهر اليوم 143 حالة، و28 حالة ضربات شمس.

وبلغ عدد عمليات القلب المفتوحة والقسطرة القلبية والغسيل الكلوي 17 عملية قلب مفتوح، و71 عملية قسطرة قلبية، بالإضافة لـ1278 جلسة للغسيل الكلوي.

وشهد موسم حج هذا العام 7 حالات ولادة حتى الآن، و13 عملية مناظير، إضافة إلى عدد من عمليات اليوم الواحد.