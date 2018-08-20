بالصور.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات لقضاء يوم 9 ذي الحجة

المواطن - المشاعر المقدسة
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر المقدسة لقضاء يوم 9 ذي الحجة.
وقبل قليل، بدأ قطار المشاعر المقدسة في تصعيد ضيوف الرحمن لمشعر عرفات لقضاء يوم 9 ذي الحجة عبر محطات منى 1 ومنى 2 ومزدلفة 3.
وفي سياق متصل، يتابع نائب أمير مكة المكرمة، عبدالله بن بندر، في غرفة المراقبة بالقيادة والسيطرة بمنى الحالة الجوية في مكة والمشاعر المقدسة، ويطمئن على راحة الحجيج.
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