بالصور.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات لقضاء يوم 9 ذي الحجة

بالصور.. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات لقضاء يوم 9 ذي الحجة

2018/08/20
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المشاعر المقدسة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر المقدسة لقضاء يوم 9 ذي الحجة.

وقبل قليل، بدأ قطار المشاعر المقدسة في تصعيد ضيوف الرحمن لمشعر عرفات لقضاء يوم 9 ذي الحجة عبر محطات منى 1 ومنى 2 ومزدلفة 3.

وفي سياق متصل، يتابع نائب أمير مكة المكرمة، عبدالله بن بندر، في غرفة المراقبة بالقيادة والسيطرة بمنى الحالة الجوية في مكة والمشاعر المقدسة، ويطمئن على راحة الحجيج.


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