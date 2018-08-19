بالصور.. وقف سرقة الرمال في 4 مواقع حكومية واستعادة ١٨.٠٠٠م٢ بأحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني-أحد رفيدة

أوقفت بلدية محافظة أحد رفيدة بالتعاون مع المحافظة والشرطة والدوريات الأمنية ولجنة إزالة التعديات أربعة مواقع لنهل الرمال والتعدي على الأراضي الحكومية يبلغ إجمالي مساحتها 18 كم مربعًا.

كما تم ضبط وإيقاف معدات تعمل على نهل وبيع الرمال في الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان في مخطط الروان وكذلك ضبط وإيقاف معدات تعمل على نهل وبيع الرمال بطرق غير نظامية في منتزه الجوف.

إلى جانب ذلك تمت إزالة إحداثات على طريق الصوح بجوار محطة النزهة وعلى طريق الهضب وهو عبارة عن عقوم ترابية وأسلاك شائكة وإزالة إحداثات بمركز الفرعين وهو عبارة عن بناء سور من البلك في محاولة للاستيلاء على الأراضي الحكومية .

وأوضح رئيس بلدية أحد رفيدة /محمد سالم الوادعي أن هذه التعديات على المرافق و الأراضي الحكومية تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام ١٤٣٩هـ وأن مواقع تلك التعديات تمت داخل وخارج النطاق العمراني للمحافظة وكانت المساحة الإجمالية للأراضي المستعادة على النحو التالي:-

أ- مساحة ١٠.٠٠٠م٢ لمواقع نهل وبيع الرمال من المرافق الحكومية.

ب- مساحة ٨٠٠٠م٢ لمواقع التعدي على الأراضي الحكومية

كما تم ضبط وحجز المعدات والآليات والعمالة التي تعمل بها مع تطبيق الجزاءات الغرامية بحق المعتدين بالإحداثات وفقًا لما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة مؤخرًا من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدد الوادعي بأن البلدية ستعمل على تطبيق أقصى الإجراءات الصارمة بحق من يعتدي على مرافق وأراضي الدولة لما تشكله تلك الظاهرة من أضرار تنموية وتخطيطية واقتصادية وبيئية.

وأشاد الوادعي بدور فريق مراقبة الأراضي الحكومية المكلف بالعمل خلال هذه الإجازة في التصدي لجميع محاولات الاستيلاء والتعدي على المرافق والأراضي الحكومية.

كما قدم شكره لمن تعاون من المواطنين مع البلدية في الإبلاغ عن هذه المخالفات، لافتاً إلى أهمية التعاون من الجميع والإبلاغ عن مثل هذه التعديات عبر تقديم بلاغ رسمي يقدم لوحدة رقابة الأراضي والمرافق الحكومية في البلدية أو عن طريق تقديم بلاغ على الرقم المخصص لطوارئ البلدية ( ٩٤٠ ) .