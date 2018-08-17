بالصور.. يوم في الحرم

المواطن - مكة المكرمة

من منطلق التعاون الدائم بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووسائل الإعلام السعودية، تعرض القناة السعودية فيلم “يوم في الحرم”.

وأوضح المشرف على الفيلم، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الرئاسة تسعى من خلال هذه الفيلم استعراض للخدمات اليومية التي تقدمها الرئاسة في المسجد الحرام من سقيا ماء زمزم وأعمال النظافة والصيانة والمتابعة والمشاريع والتوسعات الكبيرة وجميع ما يتم تقديمه من خدمات ومشاهد روحانية للمصلين والمعتمرين وهم يؤدون الصلاة بكل يسر وسهولة في بيت الله الحرام.

وبين الزهراني أن الفيلم المعروض نقل صورة مشرفة لرعاية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة بيت الله الحرام واستقبال المسلمين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة والصلاة في المسجد الحرام.

ولفت الزهراني إلى أن هذا الإنتاج الضخم أتى بدعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.