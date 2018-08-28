بالصور.. ٨ آلاف زائر لمهرجان ساوند أون بالأحساء خلال يومين فقط

المواطن - سعيد ال هطلاء - الاحساء

حصد مهرجان ساوند أون ٨٠٠٠ زائر فقط خلال أول يومين له عقب افتتاحه أمس الأول في محافظة الأحساء على أرض المعارض الدولية، حيث شمل المهرجان عروضاً للفقاعات وعرضاً حصرياً للمسرحية الفرنسية الكوميدية تُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وعروض للسيرك العالمي شارك فيه عدد كبير من المحترفين وعارضين أوروبيين وعارضات.

وقد أكدت الفنانة الإيطالية أنى سبوفستين أن الأجواء الحارة في المملكة كانت هدفاً لها ومحفزاً كبيراً للمشاركة في تقديم عروض الفقاعات الخاص بها في المملكة بعد جولة في عدد من الدول الأوروبية لتقديم عروضها.

وشددت على أن عرض الفقاعات في المملكة أشبه بتحدٍّ كبير وذلك لأن الفقاعات لا تتأقلم مع الحرارة بسهولة وتؤدي لانفجارها سريعاً؛ ما قد يؤثر على العرض، إلا أن ذلك لم يحدث وقد استطاع فريقها تدارك الأمر وقد نجح العرض بشكل لم تتوقعه أبداً وذلك بناء على تفاعل وردود أفعال الحضور الكبير واللافت في الأول والثاني من المهرجان.

فيما عبَّرت سبوفستين قائلة ” إنه من الجميل فعلاً زيارة المملكة والتعامل مع المجتمع والثقافة المحلية، كان لافتاً جداً كيفية تعطش الجمهور لتبادل الثقافات، فهم بقدر ما كانوا مميزين بإبراز الثقافة المحلية للمملكة كانوا متعطشين أيضا للثقافة الأوروبية في العروض التي قدمت في المهرجان”.

وأضافت سبوفستين ” يعتقد كثير من البشر أن عروض الفقاعات تقتصر فقط على نفخها والتلاعب بها، بينما عروض الفقاعات أصبحت فنا مميزا لا يتقنه الكثيرون، وهو في تطور عالمي مستمر”.

وعلى صعيد آخر أشارت سبوفستين إلى أنها لم تتوقع تفاعلاً عالياً ولكنها تفاجأت بوعي وحماسة الجمهور للعروض، وقد تبلور ذلك لديها من خلال عدد الحاضرين من الجمهور ومن خلال الأسئلة المتكررة حول ماهية فن الفقاعات وأسراره.

واختتمت سبوفستين حديثها مؤكدة رغبتها في تقديم عروضها في كافة مدن المملكة قريباً.

يذكر أن مهرجان ساوند أون من تنظيم شركة نوفان للترفيه والمشاريع السياحية بدعم من الهيئة العامة للترفيه حيث تستمر فعاليات المهرجان.